زلزال الحوز .. الصحة العالمية : الوضع الصحي “تحت السيطرة”

2023-09-15 / 18:54
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هبة بريس _ الرباط

أكد ريشار برينان مدير برنامج حالات الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في المناطق المتضررة من زلزال الحوز “تحت السيطرة” .

وقال مدير برنامج حالات الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، بثته في نشرتها الإخبارية زوال اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي في المغرب “تحت السيطرة”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، قد أكد الثلاثاء الماضي، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبأ قطاع الصحة جميع الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب الحوز وعددا من أقاليم المملكة.

وقال الوزير “تمكنا من التحكم في الوضع من دون الحاجة إلى تعبئة الموارد البشرية للجهات الأخرى”، مبرزا أن جميع المصالح المتدخلة في تدبير هذه الكارثة تبذل أقصى جهودها لمساعدة المتضررين وأن كل الموارد والمعدات الطبية الضرورية متوفرة.

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