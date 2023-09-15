خطاب ماكرون للشعب المغربي يصل البرلمان

2023-09-15 / 18:45
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هبة بريس _ الرباط

دخل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على خط توجيه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لخطاب مباشر للمغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب الحوز ا

وقال الحزب أعلاه أن “مخاطبة ماكرون للشعب المغربي ” يعد ضربا للأعراف الديبلوماسية، ومسا بسيادة الدولة” جاء ذلك في سؤال كتابي وجهت فاطمة التامني النائية البرلمانية لبوريطة

وتساءلت البرلمانية عما إذا “كانت الدولة المغربية ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا.”

وأشارت النائبة إلى أنه وفي خضم التضامن الجماعي للشعب المغربي، تفاجأ المغاربة بكمية خطابات لا تمت للمهنية ولا حتى للانسانية بصلة من عدد من المجلات والصحف والقنوات الفرنسية، وما زاد الطينة بلة هو تصريح نشر عبر منصة “إيكس” لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي وجه كلمة عبارة عن خطاب مباشر للمغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية.

واعتبرت التامني أن خطاب ماكرون لا يُمكن وصفه إلا بالضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الديبلوماسية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين على سيادة الدول، كأحد أبرز مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماكرون عرض الحائط.

وأبرز السؤال أن مبدأ السيادة هو أحد المبادئ المؤطرة للعلاقات بين الدول، والرئاسة الفرنسية عندما وجهت كلمة للمغاربة قصد عرض المساعدات قد عبرت عن الطبيعة الاستعلائية للدولة الفرنسية في علاقتها بالشعب المغربي، ومؤسسات الدولة.

وأضاف ” وبدل توجيه وإعادة النظر في السياسات العمومية الفرنسية والتواصل مع الشعب الفرنسي، فضل توجيه خطابه للشعب المغربي، في مساس تام لمبدأ السيادة التي تتمتع بها الدولة المغربية”.

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‫3 تعليقات

  1. نقول لماكرون ودولة الكابرانات وجريدة ايبدو الى الجحيم واعلموا أن الشعب المغربي كجسد واحد في الشدة وفي الفرح واعلموا أيها السفهاء أن الشعب المغربي الحر ذوا الأربعين نسمة يمكن ان يكون 40 مليون جندي للدفاع عن وطنه الحبيب والصحراء مغربية ودائما الله الوطن الملك انشري يا هيبة بريس وشكرا

  2. خطاب من ورائه سموم كما هو معروف عن فرنسا. يجب على كل الاحزاب الرد على الماكر ماكرى. عبروا لنا عن وطنيتكم غيرتكم عن هذا الوطن كما عبر جميع المواطنين. لا نريد مساعدة من فرنسا. السؤال لماذا هذا اللهط عن هذه المساعدة. اكيد انهم يخططون لشيئ. سبق أن قالوا لا يريدون تركيا جديدة في شمال أفريقيا.

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  3. إذا أراد معالي رئيس فرنسا ، السيد ماكرون ، تقديم العزاء وما تيسر من المساعدات للمغرب ، جراء الزلزال المروع الذي ضرب وسط بلدنا ، فالأمر في غاية البساطة ، مكان دخول الدار المغربية هو الباب ، أما القفز عبر السقف أو النوافذ ، فهي مداخل لا تليق برؤساء دول عريقة كدولة فرنسا !!؟

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