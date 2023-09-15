وزيرة إسبانية تشيد بدعم السلطات العمومية لرجال الإنقاذ الإسبان

2023-09-15 / 16:46
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هبة بريس

أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بالدعم اللوجستي الذي تقدمه القوات المسلحة الملكية لرجال الإنقاذ الإسبان، حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم في أفضل الظروف، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب، الجمعة الماضية، عددا من أقاليم المملكة.

وفي كلمة ألقتها خلال زيارتها، أمس الخميس، للقاعدة العسكرية بغوادالاخارا (وسط إسبانيا)، نوهت السيدة روبليس بتعبئة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية قصد نقل رجال الإنقاذ الإسبان إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، وكذا بتعاون السلطات المغربية مع الفريق الإسباني بهدف تقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين.

وتابعت المسؤولة بالقول إن “رجال الإنقاذ الإسبان سيبقون في المغرب طالما كان ذلك ضروريا”، مشيرة إلى أن فرق البحث الإسبانية ممتنة، أيضا، لكرم الضيافة والدعم الذي يقدمه السكان المحليون.

وبعد ساعات قليلة من وصولهم إلى المغرب، أعرب رجال الإنقاذ الإسبان عن إعجابهم باحترافية الفرق المغربية وجهودها في مجال إغاثة وإجلاء وعلاج المصابين على إثر الزلزال.

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‫10 تعليقات

  2. نحن المغاربة نشكر كل من قدم يد المساعدة من قريب او من بعيد لكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام..

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