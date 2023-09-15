مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقيم وحدة طبية متنقلة بجماعة أداسيل

في إطار جهودها الرامية لمواكبة ودعم الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز، أقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الخميس، بجماعة أداسيل التابعة لإقليم شيشاوة، وحدة طبية متنقلة لتقديم العلاجات الضرورية للمتضررين.

وتهدف هذه المبادرة، التي تنضاف إلى المبادرات المتعددة التي قامت بها المؤسسة في المناطق المتضررة، إلى الاستجابة للحاجيات المستعجلة، في مجال الخدمات الصحية، لسكان هذه الجماعة القروية التي تأثرت بشدة بالزلزال الذي ضرب الجمعة الماضية، عدة أقاليم بالمملكة.

ويسهر على تقديم الخدمات الطبية بهذه الوحدة المتنقلة طاقم طبي ذو تأهيل عال، يضم على الخصوص أطباء وممرضين وأطر شبه طبية. وتوفر الوحدة علاجات مستعجلة وتعمل على ضمان استقرار حالات المصابين بأصابات خطيرة و معالجة مختلف الحالات الطبية.

فضلا عن ذلك، تم تجهيز الوحدة الطبية لتمكينها من القيام بعمليات الإجلاء الطبي جوا وبرا، عند الضرورة.

وفي إطار هذه المبادرة، تم إجلاء شخصين، إمرأة ورجل، بواسطة مروحية إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وقد جرت عملية الإنقاذ هذه، بنجاح بالرغم من الظروف الجغرافية الصعبة. وتم نقل هذين الشخصين اللذين تتطلب حالتهما الصحية عناية طبية فورية،بطريقة آمنة إلى طائرة الهليكوبتر حيث يتواجد فريق طبي على أهبة الاستعداد لتقديم العلاجات الأولية المستعجلة.

وأوضح الفريق الطبي الذي تمت تعبئته لهذا الغرض،في تصريح صحفي، أنه بعد إجراء فحص في عين المكان داخل الوحدة الطبية، تقرر أن الحالة الصحية للشخصين المعنيين مقلقة وتتطلب فحوصات تكميلية وكشوفات بالأشعة ورعاية متخصصة.

وفي تصريح مماثل، أبرز مسؤول قطب تنمية المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، عبد الرحمان صابر، أن إقامة هذه الوحدة الطبية المتنقلة التي تنضاف إلى أخرى بجماعة تلات نيعقوب، بالقرب من مركز الزلزال، يهدف إلى تقديم الدعم الطبي والمواكبة النفسية للساكنة المتضررة.

وبعد أن أبرز التعبئة القوية للسلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وجمعيات المجتمع المدني، أشار صابر إلى أن المؤسسة أنشأت بتنسيق وثيق مع سلطات العمالات والأقاليم المعنية، مستودعات إقليمية وجهوية لتجميع المساعدات الغذائية والألبسة والخيام والأغطية من أجل ضمان إيصالها بشكل سلس للأشخاص المحتاجين.

وقد أشاد المستفيدون من هذه المبادرة التضامنية، والذين قدموا بأعداد كبيرة من أجل الاستفادة من الفحوصات الطبية والحصول على الأدوية، بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التخفيف من معاناتهم ومدهم بالإغاثة والدعم اللازمين.

كما أعربوا عن ارتياحهم لإسراع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإقامة هذه الوحدة الطبية المتنقلة.

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