سكان الصحراء المغربية يقدمون مساعدات لمنكوبي زلزال الحوز

2023-09-15 / 17:51
ع اللطيف بركة : هبة بريس

ساهم سكان إقليم طرفاية بالمناطق الصحراوية للمملكة، بمساعدات إنسانية لفائدة منكوبي إقليم شيشاوة الذي شهد فاجعة 8 شتنبر الجاري، التي خلفت قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة .

وقدمت ساكنة طرفاية، شحنة من المساعدات الغذائية، تكلفت ينقلها وتوزيعها السيدة فاطمة بنت الشهيد أعبدا إبن أحمد لعسيري، عضوة
شبكة العبور نحو التنمية المستدامة.

وتأثر أعضاء الشبكة من حجم الدمار الذي خلفه الزلزال، ووقفوا على مجهودات فرق الإنقاذ المغربية والإسبانية بالمنطقة، الى جانب القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة ساكنة شيشاوة .

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