تارودانت : سكان دوار ادوز القديم اولوز المتضررين من الزلزال ينتظرون مساعدات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اتصل اكثر من مواطن من سكان دوار ادوز اولوز بإقليم تارودانت، يطالبون بالمساعدات الغذائية التي منحتها الدولة إلى جانب المحسنين.

وقال هؤلاء أن اغلبهم لازالو ينتظرون تدخل السلطات، لمنحهم مساعدات إنسانية، خصوصا انهم من متضرري زلزال 8 شتنبر الجاري ، الذي خلف قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وقالت مصادر متطابقة من نفس الدوار، أن الدوار قد إستفاد بعض سكانه من كمية قليلة من طرف محسنين، لم تكفي لسد حاجياتهم اليومية .

كما باشرت لجنة زارت الدوار الى إحصاء الدور السكنية المتضررة من الزلزال، من أجل تمكينهم من تعويضات عن الضرر التي أعلن عنها ملك البلاد لفائدة المنكوبين.

وتبدل السلطات المحلية إلى جانب الجيش والدرك ورجال الانقاذ والقوات المساعدة والاطقم الطبية، مجهودات كبيرة طيلة الأسبوع الجاري، مكنت من فك العزلة على مناطق منكوبة وانقاذ العشرات من المتضررين والبحث عن جتث الضحايا تحت الانقاض وفي الأودية والجبال، في أكبر إقليم بالمملكة.

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