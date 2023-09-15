زلزال الحوز.. تهييء حجرات دراسية داخل الخيام لفائدة أطفال المنطقة

هبة بريس

في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية من أجل الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية، بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت الماضية.

تم اليوم الجمعة، تهييء خيام بإقليم الحوز على شكل حجرات دراسية لفائدة الأطفال ضحايا الزلزال لتمكينهم من متابعة دراستهم.

كما تعمل عناصر السلطات المحلية، بشكل متواصل، على تأمين جميع احتياجات الساكنة من مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغطية..

وتواصل فرق الإنقاذ مجهوداتها الجبارة، لإنتشال ضحايا الزلزال الذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى.

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