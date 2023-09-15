تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بضواحي الحسيمة، مساء أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، من حجز 36 رزمة كبيرة من المخدرات تناهز حوالي طن من مخدر الحشيش، ومعدات يشتبه في تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وهي عبارة عن زورق مطاطي ومحرك بحري.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية المشتركة بين الأمن الوطني والدرك الملكي عن حجز 21 سيارة من مختلف الأنواع، مشكوك في مصدرها وفي وثائق ملكيتها.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة إساكن بضواحي الحسيمة، وذلك في سياق البحث الذي كانت تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا عن سيارة لها ارتباط بشحنة المخدرات التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط بتاريخ 6 يوليوز 2023.

وقد تم وضع السيارة المعنية رهن إشارة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة لتعميق البحث بشأن شبهات ارتباطها بالتهريب الدولي للمخدرات، بينما أحيلت شحنات المخدرات والسيارات والمعدات البحرية المحجوزة على مصالح الدرك الملكي للبحث في موضوعها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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