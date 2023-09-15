رسميا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

2023-09-15 / 14:29
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هبة بريس - وكالات

كشفت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ11 من الليغا.

وأكدت الرابطة إقامة مباراة الكلاسيكو، يوم السبت 28 أكتوبر المقبل، الساعة 16:15 عصرا بتوقيت إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة على ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

واستهل برشلونة حملة الدفاع في لقب الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي قبل أن يحقق الفوز 3 مرات ليحصد 10 نقاط.

أما ريال مدريد فحقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بالفوز في أول 4 جولات.

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