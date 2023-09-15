الاتجار في الكوكايين يطيح بمستشار جماعي و موظف بمراكش والبروج

2023-09-15 / 15:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، عن توقيف مستشار جماعي ببلدية البروج ، التابعة لإقليم سطات، تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بمراكش، لمواصلة التحقيق معه، على خلفية ملف يتعلّق بالاتجار في الكوكايين (الغبرة البيضاء).

وذكر نفس المصدر، أن تفاصيل القضية، بدأت، عقب ضبط كمية من المخدرات (حوالي 200 غرام من المخدرات الصلبة) لدى بعض الأشخاص بمدينة مراكش، والذين أشاروا إلى أنهم حصلوا على تلك الكمية من المستشار الجماعي المذكور.

وارتباطا بنفس القضية، اوقفت عناصر الشرطة القضائية، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.

وجاء توقيف ” الموظف” بعد إعتقال شخص بحوزته كمية من ” الكوكايين” والذي اعترف للمحقيقين انه كان بصدد ايصال الكمية التي وجدت بحوزته الى الموظف بمجلس الجهة.

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