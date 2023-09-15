زلزال الحوز… سعار “المؤثرين” وتهافتهم نحو جمع المشاهدات البئيسة

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

يبدو أن أول تجربة حقيقية تخوضها السلطات المغربية في التعاطي مع ملايين ما يطلق عليهم ب”المؤثرين” هي زلزال الحوز وما ظهر خلاله من “تبرهيش” وتفاهة وانحلال خلقي بلغ أعلى المستويات وانحرف بالمبادرات عن مسارها التضامني السليم الذي لا يراد منه سوى فعل الخير والمواساة الحقيقية للمتضررين.

إن الذي شاهدناه وما نزال من هذه السلوكات التي فعلا خرجت عن السيطرة بعد أسبوع كامل من الزلزال، لا بد له من تقييم رسمي قد يدفع بالسلطات المغربية إلى سن قوانين جديدة من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وتفرض الهيبة الحقيقية للدولة خاصة في فسح المجال أمام طواقم الإنقاذ والسلطات الأمنية للقيام بواجبها دون عرقلة وبعيدا عن هؤلاء المؤثرين الذين إحتلوا الفضاءات بهواتفهم وسياراتهم ومساعداتهم التي كانت في أغلبها علبة حليب أو بسكويت، لا بل لا تقدم للمتضررين من الأطفال في خفاء وإنما بطريقة علنية وتشهير وتوثيق بالهواتف الذكية.

عن أي مبادرات تتحدثون أيها المؤثرون والمؤثرات؟ لقد صار الجميع في المغرب وخارجه يصفونكم بأقدح الأوصاف كاستغلال المآسي والظروف العصيبة كي تراكموا عدد مشاهداتكم البئيسة، ألم يحن الوقت بعد أسبوع أن تدركوا أنه لا مكان لكم في المناطق التي تتطلب فرق إنقاذ وفرق السهر على الأمن العام، عوض دمى من الذكور والإناث لا هم لها سوى تحقيق أكبر نسبة من المشاهدات؟

خسئتم فعلا وخاب سعيكم لأن هذه الفاجعة كانت إختبارا حقيقيا للسلطات وسط هذا التطور الرقمي الذي عرفه العالم في السنين الأخيرة، فقد نجزم إن إنقطع الأنترنيت في كل المناطق المنكوبة لن نجد لكم أثرا هناك بالتأكيد، وقد نجدكم في أماكنكم قابعين كالعادة في خلق التفاهات ونشر الإنحلال الخلقي بين العباد.

إن الدولة أصبحت مطالبة بعد هذه الفضيحة من سن قوانين جديدة ومنع كل من هب ودب من الإقتراب من أماكن الكوارث مستقبلا لا قدر الله ، وترك المهمات الإغاثية والتنظيمية لذوي الإختصاص عوض البهرجة التي أصابتنا بالغثيان ونحن نتصفح مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة التطورات في الميدان.

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