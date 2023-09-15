زلزال الحوز… سعار “المؤثرين” وتهافتهم نحو جمع المشاهدات البئيسة
يبدو أن أول تجربة حقيقية تخوضها السلطات المغربية في التعاطي مع ملايين ما يطلق عليهم ب”المؤثرين” هي زلزال الحوز وما ظهر خلاله من “تبرهيش” وتفاهة وانحلال خلقي بلغ أعلى المستويات وانحرف بالمبادرات عن مسارها التضامني السليم الذي لا يراد منه سوى فعل الخير والمواساة الحقيقية للمتضررين.
إن الذي شاهدناه وما نزال من هذه السلوكات التي فعلا خرجت عن السيطرة بعد أسبوع كامل من الزلزال، لا بد له من تقييم رسمي قد يدفع بالسلطات المغربية إلى سن قوانين جديدة من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وتفرض الهيبة الحقيقية للدولة خاصة في فسح المجال أمام طواقم الإنقاذ والسلطات الأمنية للقيام بواجبها دون عرقلة وبعيدا عن هؤلاء المؤثرين الذين إحتلوا الفضاءات بهواتفهم وسياراتهم ومساعداتهم التي كانت في أغلبها علبة حليب أو بسكويت، لا بل لا تقدم للمتضررين من الأطفال في خفاء وإنما بطريقة علنية وتشهير وتوثيق بالهواتف الذكية.
عن أي مبادرات تتحدثون أيها المؤثرون والمؤثرات؟ لقد صار الجميع في المغرب وخارجه يصفونكم بأقدح الأوصاف كاستغلال المآسي والظروف العصيبة كي تراكموا عدد مشاهداتكم البئيسة، ألم يحن الوقت بعد أسبوع أن تدركوا أنه لا مكان لكم في المناطق التي تتطلب فرق إنقاذ وفرق السهر على الأمن العام، عوض دمى من الذكور والإناث لا هم لها سوى تحقيق أكبر نسبة من المشاهدات؟
خسئتم فعلا وخاب سعيكم لأن هذه الفاجعة كانت إختبارا حقيقيا للسلطات وسط هذا التطور الرقمي الذي عرفه العالم في السنين الأخيرة، فقد نجزم إن إنقطع الأنترنيت في كل المناطق المنكوبة لن نجد لكم أثرا هناك بالتأكيد، وقد نجدكم في أماكنكم قابعين كالعادة في خلق التفاهات ونشر الإنحلال الخلقي بين العباد.
إن الدولة أصبحت مطالبة بعد هذه الفضيحة من سن قوانين جديدة ومنع كل من هب ودب من الإقتراب من أماكن الكوارث مستقبلا لا قدر الله ، وترك المهمات الإغاثية والتنظيمية لذوي الإختصاص عوض البهرجة التي أصابتنا بالغثيان ونحن نتصفح مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة التطورات في الميدان.
2 تعليقات
انه التسول بامتياز حين نهرول الى تصوير فيديوهات لاناس لا حولة لهم ولا قوة ،مزقهم الزلزال وجعلهم حفاة عراة ،وتاثي انت ايها المؤثر انا اسميكم المتسولون لان التقرب واستغلال النفسية المحطمة لهؤلاء المساكين من الحصول على المشاهدة دليل على انعدام الضمير والانسانية
هناك نوع آخر من مرتزقة المآسي نعرفهم جميعا ومعرف تشبثهم بصيغ “النضال” المحنطة التي تقوم على منطق “سقطت الطائرة في الحديقة…” كي يتحدثوا عن “الحديقة. حتى وإن كاتان الموضوع هو الطائرة… في برنامج على قناة جزائرية، تفضلت إحدى “مناضلات” المغرب التي لا شك أنها لا تميز كثيرا بين التجربة النضالية والأقدمية في “الوقفات والتنديدات والاستنكار…”. في هذا البرنامج الذي تمت عنونته بعنوان هو أصلا فيه مغالطة معروفة بـ”المصادرة على المطلوب” حيث يقدم المغالط مقدمة غير صحيحة ويناقشها بحثا عن تأكيدها كما لو كانت مسلمة لا جدال فيها: هذه المغالطة هي لماذا رفض المغرب المساعدات الجزائرية؟
1- كان على المناضلة “القديمة” أن تنتبه إلى أن المغرب يستقبل المساعدات التي يحتاجها وليس تلك التي يتوفر لديه منها أفضل مما تقترحه. فليس معقولا أن يكون المرء في حاجة إلى الخبز مثلا بينما تقدم له كأس ماء مع العلم أنه يتوفر على براميل منه. فهذا الشخص لم يرفض مساعدتك بل لا يحتاج إلى ما تقدمه فيها لأنه متوفر لديه. وهذا أمر واضح في البلاغ الخاص بهذا الشأن وكذلك في جواب المسؤول الوزاري الذي عبر حرفيا على أن تلك المساعدات لا نحتاجها.ولكن قد نحتاج غيرها . فلو أن المناضلة القديمة تعاملت بوعي ودون اندفاع وإسهال في الكلام لوضعت عنوان البرنامج نفسه موضع تساؤل… ولساهمت في التصدي لمغالطات لم نجدها إلا في إعلام الجزائر وفرنسا، ولساهمت في إقرار حقنا في المعلومة الصحيحة التي هي من “حقوق الإنسان”.
2- من الضروري التحرر من العبارات النمطية التي ظهرت في سياقات أخرى وزمان آخر مثل “الدولة الاستبدادية” و” الديموقراطية والشعوب….”الخ. فحتى إذا كنا نطمح إلى مزيد من الحريات والديموقراطية و…و…. فإنه عندما يكرر المرء نفس االمقال في كل مقام فإنه يتحول إلى قرص مضغوط يكفي أن تشغله بأي أداة تشغيل لينطلق في الإسهال اللغوي بعيدا عن الموضوع ويكرر ما سجل عليه من عبارات خارج السياق. وهو ما نلمسه مثلا في مسؤولي وذباب الكابرانات حيث بمجرد الحديث عن أي موضوع يتم تشغيل القرص الذي يكرر باستمرار “تقرير المصير” “المخزن” الاحتلال” القلوة الضاربة؟…. إلى مثل هؤلاء نقول: إن التجربة النضالية لا يكفي معها تبني جهاز مفاهيمي محنط لنكرره في أي سياق وخارج السياق. إن ذلك يجعل المرء يشعر بالاشمئزاز وبالحاجة إلى إعادة النظر في الجمعيات التي تلتهم مداخيل معروف مصدرها أوغير معروف، دون أن تتحرك عمليا حيث يجب العمل، على الأقل التعبير مثلا عن الموقف من انتهاك حقوق مدنيين عزل في الحياة، تاهوا في البحر فقتلوا بدم بارد بالرصاص الحي من جيش نظامي وتم حجز جثة أحدهم واعتقال آخر لعل جروحه تحظى بالعناية الازمة. وإذا لم تكن هذه من حقوق الإنسان التي تفهمها هذه المناضلة القديمة، فإنها ستعلن نفسها ضمن مرتزقة حقوق الإنسان لاغير.