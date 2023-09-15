مساهمات الزلزال.. توفير ديمومة الخدمات خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل

2023-09-15 / 13:36
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هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأنها ستوفر ديمومة الخدمات خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل لدفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب.

وأوضحت الخزينة العامة، في بلاغ لها، أنه من أجل تسهيل الخدمة لفائدة المساهمين الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فإن “شبابيك مراكزها المحاسبية ستظل مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف زوالا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن أداء هذه المساهمات على مدار 24 ساعة، عبر الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة : www.tgr.gov.ma.

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