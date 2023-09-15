أغرقت شوارع وأحياء.. زخات مطرية عاصفية بمدينة وجدة

2023-09-15 / 13:34
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هبة بريس - وجدة

شهدت مدينة وجدة وعدد من المناطق في الجهة الشرقية للمملكة، أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، زخات مطرية أدت إلى ارتفاع مستوى مياه الويدان، ما أدى إلى فيضانات أغلقت العديد من الطرق والأحياء.

و قد عرفت مدينة وجدة وجماعات ترابية تابعة لعمالة وجدة انجاد، تساقطات مطرية مهمة مصحوبة برياح قوية، تسببت في وسيول جارفة أغلقت عددا من الشوارع وارتفاع منسوب الحمولة المائية وخاصة واد إيسلي.

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تعليق واحد

  1. دائما مشكل البنية التحتية حينا تهطل الأمطار بغزارة. نطلب المطر لكن حينما يهطل تفضح المسؤولين عن البنية التحتية مادارا والوا.لما ننتقدهم ونفضحهم يخرج لنا وهبي بمقاضات استاد جامعي متقف عليه يدافع ليل نهار عن وطننا ضد الأعداء. للأسف لبعض الوزراء

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