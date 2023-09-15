زلزال إقليم الحوز .. ثورة الملك والشعب تتجدد من جديد

محمد منفلوطي_هبـــــــة بريس

يبدو أن الشعب المغربي أفشل مخططات الخصوم، وأسقط الأقنعة، وأبان عن تلاحم قوي بينه وبين العرش العلوي الشريف، وأعطى الدروس في الوطنية والدفاع عن الوطن تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد محمد السادس حفظه الله…

فبقدر ما خلّف زلزال إقليم الحوز من دمار وتهجير وزهق للأرواح، بقدر ما أماط اللثام عن حقائق عدة وكشف عن زيف العلاقات المبنية على المصالح، وميّز بين الصالح والطالح وأشباه الرجال وحثالة القوم، وبالمقابل، أبان عن الدور المحوري لمكانة الملك ووقوفه الشامخ وهو يتفقد الضحايا والجرحى ويواسي المنكوبين بأرض الفاجعة، حينها وقف شامخا يمد ساعده للتبرع بالدماء، وبجانبه ومعه وقف الشعب قاطبة، وقفا معا صف لصف كالبنيان المرصوص، وكتفا لكتف، لتقليب الأحجار وفتح الطرقات وتسيير عمليات الاعانات، واطلاق مشروع طموح للإعادة الاعمار وتخصيص مبالغ مالية ومنح شهرية تصاحب صاحبها وتقيه شر البطالة والعطالة والفقر، وتنسيه آلام الفراق….. يالها من ثورة حقيقية تعيد للأذهان ثورة الملك والشعب الحقيقية..

لقد خاب ظن المشككين، ممن كانوا يراهنون على عجز المملكة المغربية أمام هول الفاجعة، كانوا ينتظرون رفع الراية البيضاء ليتقدموا بمساعداتهم الملغومة خدمة لأجنداتهم السياسية، كانوا يأملون ويتمنون وهم يتابعون سواعد المغاربة الأبطال من قوات مسلحة ملكية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والطبية والتمريضية وغيرهم، وهم يسابقون الزمن لانقاذ الأرواح من تحت الأنقاض، وبالموازاة مع ذلك سهرهم المستميت ليل نهار لتأمين قوافل المساعدات والاعانات القادمة من مختلف المناطق المغربية، حتى إن حجمها وطول قوافلها أدهش العالم…ياله من شعب عظيم وملك حكيم…

كان خصوم الوحدة الترابية يراهنون على الفشل، وعدم السيطرة على الوضع، متناسين بذلك أن المغرب بلد له سيادة ياسادة، وهو خليط من نسيج جمعوي وشعبي لايقبل الذل، يعشق التحدي، ومصمم بقوة القدير لمقاومة الصدمات ومجابهة الأزمات وقادر على توجيه اللكمات…

هو شعب، لا يسقط، ولا يمل، لا يكل، سر قوته في تلاحم مكوناته وانصهارها فيما بينها مع كل نائبة ومع كل فاجعة، تراهم يمدون السواعد دماء، تراهم متضامنين ماديا ومعنويا، يتقاسمون قطعة رغيف ولو كانت بهم خصاصة…

هو شعب له من الأنفة والعزة ما لا تُطاقان، ولا يُطيقهما دعاة التفرقة والنزعة الانفصالية الذين وجدوا في زلزال إقليم الحوز الفرصة والضالة، فوقفوا يتصيدون وينتظرون لحظة السقوط وخروج الوضع عن السيطرة مستعينين بذبابهم الالكتروني ونحن نعرف مكانة الذباب عند المغاربة وأين يعيش وأين يتكاثر…

لكن الرد عليهم جاء قويا ومزلزلا من الشعب المغربي وملكه الحكيم، حين رأوا بأعينهم كيف للمملكة المغربية وهي ذات سيادة، وذات مقومات دولة قوية لها من الامكانات البشرية والمادية، ما يجعلها دولة يقام لها ولا يقعد، وهي ليست باللقمة السهلة…وأن لحمها مُرٌّ وأن مواقفها ثابتة لا تزحزحها زائحة.

إنها ثورة ملك وشعب في مواجهة أعنف زلزال ضرب البلاد، لكنه كان فرصة سانحة لتصحيح المسار وترتيب الأوليات، بل وأكثر من ذلك، فقد بعث برسائل عدة إلى كل مسؤول ومنتخب ممن يتسابقون مع كل انتخابات، ان ينزلوا إلى الميادين للاشتغال طيلة ولاياتهم وطيلة مشوارهم المهني، أن يستحضروا مضامين خطب جلالة الملك، وأن يضعوا تعليماته الصارمة صوب أعينهم، وأن يعملوا بجد واجتهاد وأن يبتعدوا عن الحسابات السياسوية الضيقة ويتركونها جانبا، وأن يتسلحوا بسلاح الدفاع عن الوطن والمواطنين وتنزيل برامجهم الانتخابية التي عاهدوا الناس عليها أمام رب العزة…

ما نتمناه جميعا كمغاربة، هو أن تكون هذه الفاجعة، فال خير ومحطة تصالحية مع الذات ومقدمة لرسم خارطة طريق وترجمة فورية لمضامين الخطب الملكية التي دعا فيها جلالته في أكثر من مناسبة إلى المزيد من التلاحم والتضامن وتغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الضيقة الشخصية…

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