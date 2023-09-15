زلزال الحوز.. المحافظة العقارية تُساهم بمبلغ مليار درهم

2023-09-15 / 12:46
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هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق في المغرب.

وجاء في بلاغ للوكالة، أنه ” بناء على التعليمات السامية من الملك محمد السادس لإنشاء صندوق خاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، تُساهم الوكالة الوطنية للمحافظـة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، دعما للجهد التضامني الوطني.”

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‫2 تعليقات

  1. شكرا لكل من ساهم في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة نتمنى هذه المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل أن تكون في الواقع وليس كلام حبر على ورق فقط.

  2. بتعليمات ملكية قامت جل القطاعات بمد يد المساعدة وشكراً على هذه المبادرة الوطنية المغربية من إخواننا في منطقة الحوز.

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