نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة الجمعة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبر د ستهم، اليوم الجمعة، عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من الناظور والدرويش وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا

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