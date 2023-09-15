نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية مرتقبة الجمعة بهذه المناطق

2023-09-15 / 12:01
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبر د ستهم، اليوم الجمعة، عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من الناظور والدرويش وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا

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‫6 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نرجوا غيثا نافعا ولا ضارا.

  3. أمطار جاءت في وقتها لأن الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه الأمطار ستعود بالنفع خاصة ملأ السدود.

  6. اللهم لامرد لعطائك واسقينا غيثا نافعا ولا ضارا وابعدها على المناطق التي ضربها الزلزال.

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