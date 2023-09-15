جرفت سيارة وقطعت طريقا.. أمطار عاصفية تتسبب في خسائر كبيرة بميدلت

هبة بريس - الرباط

عرف اقليم ميدلت، أمس الخميس، تساقطات مطرية عاصفية، أسفرت عن تسجيل خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصدر محلي، فقد تسببت الأمطار الغزيرة، في ارتفاع منسوب وادي زيز، ما أدى إلى انقطاع الطريق الوطنية رقم 13 بين ميدلت والريش.

كما تسببت جرفت السيول سيارة كانت تحاول عبور الطريق المذكورة، وتسببت في خسائر مادية لأخرى.

وعمت حالة من الهلع في نفوس ساكنة المنطقة، بعدما غمرت المياه بيوتهم ومحلاتهم وكذا حقولهم المثمرة.

هذا وجندت السلطات المعنية مختلف عناصرها وسخرت كافة آلياتها لفتح الطريق المذكورة وكذا لضمان سلامة المواطنين.

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