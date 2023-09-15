تعيينات حكام البطولة الاحترافية و الداكي الرداد يقود قمة الماص و الرجاء

2023-09-15 / 12:53
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت المديرية الوطنية للتحكيم عن قائمة الأطقم التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول و التي ستنطلق بداية من عصر يوم السبت.

و سيقود طارق المتمني مباراة حسنية أكادير و المغرب التطواني، فيما سيقود محمد الحويضري لقاء أولمبيك أسفي و الفتح الرياضي، بينما سيتكلف محمد النحيح بقيادة لقاء يوسفية برشيد و شباب المحمدية.

و سيقود الداكي الرداد قمة هاته الجولة بين المغرب الفاسي و الرجاء الرياضي بمساعدة هشام التمسماني في غرفة الفار، بينما سيقود منصف العلوي لقاء اتحاد طنجة و مولودية وجدة.

في باقي اللقاءات، سيقود محمد البارودي لقاء اتحاد توراكة و نهضة بركان، بينما حمزة الفارق يقود لقاء الجيش الملكي و نهضة الزمامرة، ثم الحكم محمد بلوط سيقود لقاء الوداد الرياضي و الشباب السالمي بمساعدة نبيل بنرقية في غرفة الفار.

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