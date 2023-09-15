المواطن الغامبي الذي عانقه الملك: “سيدنا قال ليا كلشي غايكون بخير”

2023-09-15 / 14:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تصدرت صورة الملك محمد السادس و هو يعانق أحد ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية صدر المواقع و القنوات و الصحف العالمية و الوطنية.

الصورة تتعلق بعناق الملك القائد، الملك المواطن، الملك الذي نزل يتفقد أحوال شعبه بعد الزلزال، و هو يعانق مواطنا ينحدر من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء و بالضبط غامبيا.

المواطن الغامبي الذي كان يقيم بمراكش منذ حوالي عشر سنوات، يدعى باه حمدي، أصيب بكسور متعددة في رجله اليمنى، صرح لوسائل الإعلام بأن لحظة لقائه بالملك المغربي هي أفضل لحظة في حياته و أنسته كل المعاناة و الألم الذي يحس به.

و قال حمدي الغامبي: “سيدنا قال ليا شنو عندك، قلت ليه مهرس في رجلي، قال ليا تهلا فراسك و كلشي غايكون بخير ان شاء الله”، مضيفا: “حالتي الصحية في تحسن و شكرا بزاف للملك ديالنا كاملين”.

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