زلزال الحوز.. وزارة التجهيز تعلن فتح جميع الطرق المقطوعة

2023-09-15 / 10:21
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء، عن فتح جميع الطرق التي كانت مقطوعة عقب الزلزال الذي هز المغرب ليلة الجمعة السبت.

وأفادت الوزارة في نشرتها اليومية، أن جميع الطرق تم فتحها، بعد استرجاع حركة السير العادية اليوم بالمقطع الطرقي الذي يربط بين إيغيل وأركي في الطريق الإقليمية رقم 2036.

وأوضحت الوزارة أن فرق التدخل التابعة لوزارة التجهيز والماء، قامت بفتح مجموعة من الطرق غير المصنفة للوصول إلى الدواوير المعزولة، مشيرة الى أن الأشغال متواصلة.

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