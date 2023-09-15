منظمة دولية تنوه بالمجهود الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر والجيش

2023-09-15 / 10:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عمل كبير و شاق الذي تقوم به مختلف الأجهزة المغربية بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية و الذي أسفر عن عدد كبير من القتلى و الضحايا.

هذا العمل الذي أشاد به كافة المغاربة، حصل على تنويه كذلك من المنظمات الدولية. في مقدمتها “أطباء بلا حدود” التي أكدت أن الهلال الأحمر المغربي و الجيش يقومان بمجهودات كبيرة.

و أوضحت ذات المنظمة الدولية في بلاغ نشرته وكالات أنباء عالمية بأن السلطات المغربية تقوم بتلبية جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة والحادة تقريبا.

و أضافت منظمة “أطباء بلا حدود” أن الهلال الأحمر والجيش المغربيان يقومان بعمل خرافي و جبار في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الماء والطعام والأفرشة حتى يتمكن الناس من النوم في الخارج، كما ينتشر العديد من عمال الإنقاذ في القرى المدمرة.

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