شباب اقليم الحوز يدعون “مؤثرين” إلى احترام خصوصية ساكنة المنطقة

هبة بريس - الرباط

وجه أبناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أسبوع، نداء لبعض المؤثرين الذين حلوا بنواحي اقليم الحوز وتارودانت، لتقديم المساعدات، باحترام خصوصيات الساكنة.

وذكر أبناء دواوير باقليمي الحوز وتارودانت، أن ساكنة مناطقهم معروفة بالحشمة والحياء، لافتين أن عددا من المؤثرين تجاوزا الحدود بأقوالهم وأفعالهم.

وعاب أبناء المناطق المتضررة، على المؤثرين تعمدهم التطاول على نساء وشيوخ وأطفال المنطقة، وتصويرهم ومشاركة فيديوهاتهم بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي جون حسيب أو رقيب.

وعبر ذات المتحدثين، عن شكرهم لتعاطف وتضامن المغاربة مع ساكنة المناطق المتضررة، مطالبين في الوقت ذاته، الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لتجاوزات فئة معينة من “المتضامنين”.

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