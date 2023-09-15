الحكومة تؤجل مناقشة مشروع دعم السكن

2023-09-15 / 09:00
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هبة بريس

عقدت الحكومة، يوم أمس الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، تم تأجيل عرض فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وقررت الحكومة، إرجاء مناقشة المشروع إلى مجلس حكومي لاحق.

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