طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار وتسجيل رعد محلي بالسفوح الجنوبية الشرقية للأطلس، والأطلس الكبير والمتوسط ، وغرب الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما سيكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب المملكة.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية للبلاد والأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بالأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 22 و29 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالشمال الغربي وبعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول الساحل الأطلسي، وقليل الهيجان بالبوغاز .

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