نجاة اعتابو :” تسونامي على قيد الحياة لكن حالتها حرجة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة إيمان التسونامي، المعروفة بالشيخة تسونامي”، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

ونفى أسامة حكيم مدير أعمال “تسونامي” الأخبار المتداولة، مؤكدا أنها على قيد الحياة، غير أن وضعها الصحي جد حرج.

وبدورها، علقت الفنانة المغربية نجاة اعتابو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام قائلة :”إيمان الحمد لله حية ترزق”.

وواصلت قائلة:”شفتها هادي ربع ساعة، الحالة مازال حرجة دعواتكم معاها الله يجازيكم بألف خير وأقسم بالله قلت ليها الناس كيبغيوك وكلشي كيدعي معاك (كمية الرسائل والدعوات بزززاف الحمد لله وسمعتني”.

واختتمت قائلة :”ياربي الحبيب تشافيها لميمتها وبنتها يارب إيمان طيبة والقلب الكبير تستاهل الخير ياربي ياربي”.

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