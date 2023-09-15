“فرانش مونتانا” يساهم ب 100 ألف دولار لفائدة الصندوق الخاص بالزلزال

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي كريم خربوش المعروف ب “فرانش مونتانا” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تبرعه ب100 ألف دولار لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

ودعا الرابور المغربي، محبيه ومتابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي إلى الانخراط في هذه الحملة للتخفيف عن المتضررين من هذا الزلزال.

وقال فرانش مونتانا” :أهلي في المغرب يعانون من هذه الكارثة، يُرجى التبرع هنا لمساعدة المتضررين، حتى لو كانت المساهمة صغيرة، فإنها ستكون ذات تأثير كبير، أنا سأبدأ بالتبرع في هذا الصندوق الطارئ بمبلغ 100 ألف دولار، وسينضم المزيد من أصدقائي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0