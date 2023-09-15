سعيدة شرف تناشد متابعيها الدعاء لشقيقها

2023-09-15 / 12:17
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية سعيدة شرف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن إجراء شقيقها لعملية جراحية دقيقة على مستوى القلب.

ووصفت الفنانة المغربية حالة شقيقها بالحرجة، مشيرة أنه يرقد حاليا بقسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بمدينة العيون.

وناشدت المتحدثة ذاتها متابعيها الدعاء لشقيقها قائلة :”دعواتكم حبايبي خويا الكبير في حالة حرجة، عملية كبرى على مستوى القلب، جيت هاد الصباح لمدينة العيون يارب يشافيه و يعافيه يا الله لا شفاء إلا شفاؤك”.

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