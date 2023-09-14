الملك يتبرع ب100 مليار سنتيم لصندوق الزلزال

هبة بريس _ الرباط

بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيّده، قرر مجلس إدارة مجموعة «المدى»، تخصيص مساهمة مالية قدرها مليار درهم، وتوجيهها للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته مجموعة من الأقاليم المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.

وستعمل مجموعة «المدى» على إيداع هذه الهبة في الصندوق الخاص، الذي أُحدِث بتعليمات ملكية سامية بتاريخ 11 شتنبر 2023، وذلك تجسيدا لروح المبادرات التضامنية، وتوحيدها لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

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