الملك يتبرع ب100 مليار سنتيم لصندوق الزلزال
هبة بريس _ الرباط
بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيّده، قرر مجلس إدارة مجموعة «المدى»، تخصيص مساهمة مالية قدرها مليار درهم، وتوجيهها للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته مجموعة من الأقاليم المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.
وستعمل مجموعة «المدى» على إيداع هذه الهبة في الصندوق الخاص، الذي أُحدِث بتعليمات ملكية سامية بتاريخ 11 شتنبر 2023، وذلك تجسيدا لروح المبادرات التضامنية، وتوحيدها لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.
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المجموع 1 آراء
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5 تعليقات
الله يحفظك ويسعدك ويرزقك الخير كله. جزاك ربي خيرًا كثيرًا وجعله في ميزان حسناتك.
شكرا جزيلا
هذا المال حلال ام حرام
ملكك ام ملك الشعب
هل الهدف من هذا لكي اكثر العطايا لتسرق
اللهم انك تعلم كل شيء وستحاسب كل شيء
اخنوش دفع درهم واحد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ليس عل الإنسان أن يخاف من الموت أكثر من أن يستعد له