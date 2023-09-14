الدخول الجامعي : “الميراوي” يتوقع بزيادة عدد الطلبة

هبة بريس _ الرباط

تابع مجلس الحكومة، يوم الخميس، عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي

وخلال هذا العرض أفاد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي.

وكشف الوزير أنه من المرتقب يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة % 6,7 مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأبرز الوزير خلال عرض حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه أمم المجلس الحكومي أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تـحول منظومة التعليم العـالي والبحث العلمي والابتكار 2030.

بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

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