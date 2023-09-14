الدخول الجامعي : “الميراوي” يتوقع بزيادة عدد الطلبة

2023-09-14 / 23:34
0
هبة بريس _ الرباط

تابع مجلس الحكومة، يوم الخميس، عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي

وخلال هذا العرض أفاد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي.

وكشف الوزير أنه من المرتقب يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة % 6,7 مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأبرز الوزير خلال عرض حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه أمم المجلس الحكومي أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تـحول منظومة التعليم العـالي والبحث العلمي والابتكار 2030.

بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يتبرع ب100 مليار سنتيم لصندوق الزلزال

الملك يتبرع ب100 مليار سنتيم لصندوق الزلزال

2023-09-14 / 23:41
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتجويد الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتجويد الإطار القانوني…

2023-09-14 / 23:30
Photo of هل تخلي السلطات مناطق “زلزال الحوز” من جميع الزوار الغرباء ؟

هل تخلي السلطات مناطق “زلزال الحوز” من جميع الزوار…

2023-09-14 / 22:52
Photo of بنك المغرب يساهم بمليار درهم في الصندوق الخاص بزلزال الحوز

بنك المغرب يساهم بمليار درهم في الصندوق الخاص بزلزال…

2023-09-14 / 22:18
Photo of هذه حقيقة منع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من” زلزال الحوز”

هذه حقيقة منع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من”…

2023-09-14 / 21:58
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

2023-09-14 / 20:59
Photo of أمر الملك بمنحهم صفة ‘مكفولي الأمة’ ..ماهي امتيازات هذه الصفة ؟

أمر الملك بمنحهم صفة ‘مكفولي الأمة’ ..ماهي امتيازات هذه…

2023-09-14 / 20:29
Photo of زلزال الحوز .. رصد أخبار زائفة

زلزال الحوز .. رصد أخبار زائفة

2023-09-14 / 19:55
Photo of تحريك المتابعة ضد أشخاص تورطوا في سرقة مساعدات موجهة لضحايا الزلزال

تحريك المتابعة ضد أشخاص تورطوا في سرقة مساعدات موجهة…

2023-09-14 / 19:22
Photo of زلزال الحوز .. أعضاء الحكومة يساهمون بأجرة شهر

زلزال الحوز .. أعضاء الحكومة يساهمون بأجرة شهر

2023-09-14 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق