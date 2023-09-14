هل تخلي السلطات مناطق “زلزال الحوز” من جميع الزوار الغرباء ؟

هبة بريس _ الرباط

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة الماضية، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

قررت المصالح الأمنية المشتركة العمل، على وجه الاستعجال، على إخلاء جميع الزوار الذين ليس لهم صلة بالمناطق المتضررة، وفقا لمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. (زائف).

في اتصال بوكالة المغرب العربي للأنباء، نفى مصدر أمني مأذون هذا الخبر.

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