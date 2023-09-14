بنك المغرب يساهم بمليار درهم في الصندوق الخاص بزلزال الحوز

2023-09-14 / 22:18
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هبة بريس _ الرباط

أعلن بنك المغرب، الخميس، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أنه وبناء على التعليمات السامية للملك محمد السادس، لإنشاء صندوق خاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، فإن هذا الأخير تبرع بمبلغ قيمته مليار درهم للمساهمة في هذا الجهد التضامني الوطني.

يذكر ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال

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