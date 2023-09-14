هذه حقيقة منع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من” زلزال الحوز”

هبة بريس _ و م ع

إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة الماضية، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

اتخذت المصالح الأمنية المشتركة تدابير عاجلة ، منها منع إرسال جميع المساعدات إلى المناطق المتضررة، بهدف توجيهها حصرا إلى مستودعات مؤسسة محمد الخامس للتضامن في مراكش، وفقا لمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. (زائف).

في اتصال بوكالة المغرب العربي للأنباء، نفى مصدر أمني مأذون كل هذه الأخبار.

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