هذه حقيقة منع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من” زلزال الحوز”
هبة بريس _ و م ع
إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة الماضية، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:
اتخذت المصالح الأمنية المشتركة تدابير عاجلة ، منها منع إرسال جميع المساعدات إلى المناطق المتضررة، بهدف توجيهها حصرا إلى مستودعات مؤسسة محمد الخامس للتضامن في مراكش، وفقا لمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. (زائف).
في اتصال بوكالة المغرب العربي للأنباء، نفى مصدر أمني مأذون كل هذه الأخبار.
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8 تعليقات
مايهمنا هو يد المغاربة واحدة والقلب علا القلب ونسال الله العلي القدير ان يوفقنا علا ان نصبر بعضنا البعض
وقع الزلزال في اماكن وعرة ليس بالسهل ان تفتح الطروقات بين ليلة وضحاها حجم الكارتة كبير
يقولونها بالمصري الي يكي اويتكلم يكي ويشيل الهم يعني الدين يقولون ويكدبون ويزيفون في اقاويلهم الجميع فهم حجم الفاجعة نسال الله ان يعينهم في انتشال الضحايا من تحت الانقاد
مابقاتش افحلان الفم الواحد مكيقدش يجمع غير اردم اصغير قدام دارو فين عاد اردم انتاع الزلزال او دوار بكمالو او فجبل ساهلا بالفم
هدا زلزال يعني فاجعة كوبرا ووقعت في اماكن وعرة وفي جبال ومنازل من تراب حتى اذا كانت هناك تنضيمات لامانع في ذالك نحن يهمنا إنقاذ الحي والميت
احذروا من بعض الناس من يعلق انهم منعوا من دفن ضحايا الزلزال بسبب عدم اخذ رخصة الدفن ويقولون انهم هددوا من طرفهم ان دفنوا موتى الزلزال دون رخصة على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتخذها كلاب الكابرنات للتهجم على المغرب المغاربة لابد منع نشر فيديوهات تسيئ إلى المغرب المغاربة.
والله لاشيء نقوله في هذه الفاجعة من يوم وقوعها الا يومنا هذا الا ان نشكر الجميع علا مجهوداتهم الجبارة في انقاد المنكوبين وايصالهم المعونة والاغطية علا قدر استطاعتهم لانه ليس بالسهل اعانهم الله
بدلا من الاحاديت الكادبة والقيل والقال في اشياء ليس لها من الصحة ندعو لهم الله ان يوفقهم ويرزقهم الصحة ويتقبل الله منهم اعمال الخير ويجعلها الله في ميزان حسناتهم