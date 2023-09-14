فاجعة…حادثة سير تخلف قت..لى وجرحى ببرشيد

2023-09-14 / 19:27
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الخميس بالمدخل الجنوبي لمدينة برشيد بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين هذه الأخيرة ومدينة سطات، خلفت مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائق سيارة الأجرة من الصنف الأول، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة نقلوا على إثرها صوب المستشفيات.

مصادرنا من هناك، أكدت أن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارة أجرة من الحجم الكبير وشاحنة كذلك، مما خلف حصيلة ثقيلة في الأرواح والممتلكات.

عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، هرعتا إلى عين مكان وقوع الفاجعة في محاولة منهما لفتح تحقيق في الموضوع والعمل على اجلاء القتلى صوب مستودع الأموات بمكتب حفظ الصحة ببرشيد، فيما نقل الجرحى اتباعا وحسب خطورة الاصابات إلى مدينة البيضاء.

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‫4 تعليقات

  2. صدق من قال السرعة تقتل لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يارب العالمين

  3. هناك قوانين في السير يجب تطبيقها ومنها والاهم السرعة الشفاء العاجل لمن بقو بالحيات ورحم الله لمن فقدناهم

  4. يجب أن نكون حدرين مع الطرقات وان نكون مسؤولين علا انفسنا وعلا ارواح الاخرين

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