تحريك المتابعة ضد أشخاص تورطوا في سرقة مساعدات موجهة لضحايا الزلزال

2023-09-14 / 19:22
7
هبة بريس - الرباط

أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة وكذا زجر نشر الاخبار الزائفة .

وقال بلاغ النياية العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، لخصوص الاستيلاء على مواد استهلاكية موجهة للمناطق المتضررة وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.

كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ذلك

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمر الملك بمنحهم صفة ‘مكفولي الأمة’ ..ماهي امتيازات هذه الصفة ؟

أمر الملك بمنحهم صفة ‘مكفولي الأمة’ ..ماهي امتيازات هذه…

2023-09-14 / 20:29
Photo of زلزال الحوز .. رصد أخبار زائفة

زلزال الحوز .. رصد أخبار زائفة

2023-09-14 / 19:55
Photo of زلزال الحوز .. أعضاء الحكومة يساهمون بأجرة شهر

زلزال الحوز .. أعضاء الحكومة يساهمون بأجرة شهر

2023-09-14 / 18:58
Photo of تجار الصين في درب عمر ينضمون للمتبرعين و يوجهون قافلة للمناطق المتضررة

تجار الصين في درب عمر ينضمون للمتبرعين و يوجهون…

2023-09-14 / 17:36
Photo of زلزال الحوز.. قافلة طبية متعددة التخصصات لإنقاذ الجرحى في ثلاث نيعقوب

زلزال الحوز.. قافلة طبية متعددة التخصصات لإنقاذ الجرحى في…

2023-09-14 / 16:44
Photo of لتفادي الفوضى.. الجيش يتكلف بتنظيم المساعدات و البداية باستقبال قافلة الصحراء المغربية

لتفادي الفوضى.. الجيش يتكلف بتنظيم المساعدات و البداية باستقبال…

2023-09-14 / 16:17
Photo of “الأوطوروت” تنفي مجانية الطريق السيار لقوافل المساعدات

“الأوطوروت” تنفي مجانية الطريق السيار لقوافل المساعدات

2023-09-14 / 15:54
Photo of تمارة.. إيقاف سائق شاحنة ومساعده وبقال “استولوا” على مساعدات موجهة لضحايا الزلزال

تمارة.. إيقاف سائق شاحنة ومساعده وبقال “استولوا” على مساعدات…

2023-09-14 / 15:36
Photo of اعتقال طالب حرض على ارتكاب أفعال جنسية ضد “قاصرات” من ضحايا الزلزال

اعتقال طالب حرض على ارتكاب أفعال جنسية ضد “قاصرات”…

2023-09-14 / 15:24
Photo of زلزال الحوز.. لجنة وطنية تدعو إلى التبليغ على حالات “الاتجار بالبشر”

زلزال الحوز.. لجنة وطنية تدعو إلى التبليغ على حالات…

2023-09-14 / 14:58

‫7 تعليقات

  1. يجيب محاكمة هذا النوع من البشر بأقصى العقوبات لسبب التلاعب في المساعدات الإنسانية..

  3. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص سَولت له نفسه ان يأخذ ولو قطعة سكر من المساعدات الإنسانية..

  4. أصحاب القنوات والمشاهير الذين يأخذون الصور لاستغلال الوضع في المناطق المنكوبة..

  5. للأسف الشديد بينما المواطنون يسارعون لجمع المساعدات.فهناك الكثير من تجار الأزمات و الكوارث الذين يستغلون الوضع ..

  7. كلنا من أجل محاكمة المستغلين للأوضاع المأساوية وسرقة المساعدات الإنسانية التي يعيشها المتضررون..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق