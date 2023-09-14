بأمر من الملك..منح”14 مليون” لكل أسرة انهار منزلها و”8 مليون” للمنازل المتضررة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أمر بمنح 14 مليون لكل أسرة انهار منزلها و8 مليون لكل أسرة تضرر جزئيا، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز
وشدد الملك حسب نفس البلاغ على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.
وحضر اجتماع العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
5 تعليقات
عاش الملك محمد السادس نصره الله
والله ندعوا لك ياملكنا الحبيب ان ينصرك الله بي نصرك ويحفضك لنا بحفضه يارب العالمين
عاش ملك القلوب وحفضه الله ورعاه والنصر انشاالله وطول العمر لك ياملكنا ودائما الله الوطن الملك
ما أعجبني هو عدم المناداة على وزيرة التضامن لحضور هذا الاجتماع لأنها خرقت مايتوجبه الوضع الراهن من عدم الاستغلال الاعلامي الحزبي لهذه الظرفية. اضافة انه تبين عدم كفاءتها في تسيير وتدبير برامج وزارتها بشكل فظيع
مجرد تساؤل.
متى وكيف ومن أين الأموال !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.” انتهى الاقتباس
اجتماعين في أقل من أسبوع اتخذت فيهما قرارات لمحو أثار الزلزال والتكفل التام بالمتضررين، قرارات لو تجسدت لعادة الحياة الذبيعية في المناطق المنكوبة قبل حلول فصل الشتاء.
لكن الخبراء يقول أن أن محو أثار الزلزال يتطلب على الأقل 15 سنة وملايير الدولارات.
و قادم الأيام ستكشف لنا أنها مجرد جعجعة.