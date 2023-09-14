زلزال الحوز .. أعضاء الحكومة يساهمون بأجرة شهر
هبة بريس _ الرباط
قررت الحكومة المغربية المساهمة بأجرة شهر انخراطا من أعضائها في المجهود التضامني الوطني، لمواجهة الأعباء الناجمة عن زلزال الحوز المدمر.
وأوضحت الحكومة أن الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وعلى غرار المناصب أعلاه ؛ سيساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر )
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المجموع 12 آراء
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11 تعليقات
أعضاء مجلس الحكومة كان عليهم المساهمة اكثر من أجرة شهر..
لماذا لم تخرج حكومة أحنوش لتفقد ضحايا الزلزال ..
المغرب بلد الأمن والأمان والاستقرار والسلم والسلام والتعايش مع جميع الديانات السماوية عاش الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ..
قبح الله وجوهكم حكومة تستاهل أكثر .الصراحة الشعب المغربي مستاء من هذه الحكومة..
جعلها الله في ميزان حسناتكم..
الحمد لله المساعدات الإنسانية تتقاطر داخل المغرب وخارجه..
العديد من القطاعات الحكومية والخاصة تبرعت بمدخول شهر واخرى بمبلغ مهم لضحايا الزلزال ..
كرم المغاربة لا يتوقف ليلا ونهارا من أجل مساعدة المناطق المنكوبة..
أين صندوق الخاص بالكوارث الطبيعية المحدث في عهد الحكومة السابقة ..
الحكومة تحضى بصفة الشعب المغربي. فنتمنى ان تكون في المستوى المطلوب ..
جزاكم الله خير الجزاء وجعله صدقة مقبولة ..