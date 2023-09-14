بيدروس يكشف عن قائمة لبؤات الأطلس للمبارتين القادمتين

2023-09-14 / 17:03
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هبة بريس ـ رياضة 

وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، الدعوة إلى 26 لاعبة للتجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة الوطنية بمركب محمد السادس.

هذا التجمع الإعدادي يأتي تحسبا للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما لبؤات الأطلس أمام منتخب زامبيا يومي 22 شتنبر 2023 بملعب الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء و26 شتنبر 2023 بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط.

وستنطلق المباراتان بداية من الساعة السابعة مساء.
وفيما يلي قائمة اللاعبات التي تم توجيه الدعوة إليهن:

 

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