تجار الصين في درب عمر ينضمون للمتبرعين و يوجهون قافلة للمناطق المتضررة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انضم التجار الذين يحملون الجنسية الصينية و المقيمين بالمغرب و المنضوين تحت لواء جمعية التجارة الصينية في المغرب لقائمة المتبرعين لضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة الماضية.

و في هذا الصدد، أعلنت جمعية التجار الصينيين و المتمركزة في سوق درب عمر بالدار البيضاء عن إرسال قافلة من المواد التي قد يحتاجها المواطنون المتضررون.

و حسب ما أكدته جمعية التجار الصينيين، فالمساعدة عبارة عن 1500 غطاء، منها 1000 غطاء من النوعية السميكة، إضافة إلى 297 فراشا، و290 لحافا، و1000 وشاح، و12 مولدا كهربائيا.

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