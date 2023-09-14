لتفادي الفوضى.. الجيش يتكلف بتنظيم المساعدات و البداية باستقبال قافلة الصحراء المغربية

2023-09-14 / 16:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عرفت عملية إيصال المساعدات من طرف بعض الجمعيات و الأفراد للمناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة الماضية بعض الفوضى في اليومين الماضيين.

عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية تدخلت في الوقت المناسب للإشراف بشكل مباشر على عملية المساعدات، حيث شرعت في استقبال القوافل القادمة من مختلف ربوع الوطن.

و تكلف عناصر الجيش بتفريغ حمولات شاحنات و سيارات قوافل المساعدة في مستودعات خاصة تم إحداثها لهذا الغرض من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما تم تفريغ المساعدات بشكل منتظم حتى يستفيد منها جميع المتضررين في أحسن الظروف.

و كانت القافلة القادمة من مدن الجنوب و التي تحمل إسم “قافلة الصحراء المغربية” هي الأولى التي استقبلها عناصر الجيش و أفرغوا حمولات شاحناتها ثم قاموا بتوزيعها على سكان المناطق المتضررة.

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‫2 تعليقات

  1. عين العقل اللن يمكن القول بان الامور ستكون على احسن مايرام كنت خايف من مشاكل السماسرة ولكن الحمد لله

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