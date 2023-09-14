“الأوطوروت” تنفي مجانية الطريق السيار لقوافل المساعدات

2023-09-14 / 15:54
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هبة بريس - الرباط

نفت شركة الطرق السيارة بالمغرب، صحة الفيديوهات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي مجانية الطريق السيار لقوافل المساعدات المتجهة للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأكدت الشركة، في بلاغ توضيحي لها، أن الأخبار المتداولة عارية من الصحة.

وأضافت أنه سيتم تحويل مداخيل الأداء المتحصلة من هذه القوافل الى الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

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