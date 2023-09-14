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تمارة.. إيقاف سائق شاحنة ومساعده وبقال “استولوا” على مساعدات موجهة لضحايا الزلزال

2023-09-14 / 15:36
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.

وتَعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫9 تعليقات

  1. يجب إنزال أقصى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين الخونة الذين يتلاعبون بمآسي الناس كما أطالب من الناس المتطوعين بالمساعدات بالتأكد من وصولها إلى الناس المعنيين أو ايصالها بأنفسهم أحسن.

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى أن تكون هناك صرامة في هاته المساعدات ..

  3. لا يعقل ان تكون هناك خروقات مثل هاته في المساعدات الموجهة إلى السكان المتضررين ..

  7. اللهم احفظ جهاز الامن والدرك .الاعين التي لا تنام والساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..

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