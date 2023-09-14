مشاهير يدفعون للصفحات مقابل الإشهار “للأعمال الخيرية”

نجلاء مزيان: هبة بريس

لجأ بعض الفنانين و المشاهير المغاربة إلى الترويج لأعمالهم الخيرية عن طريق دفع مبالغ مالية لا تتعدي قيمتها 200 درهم للصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة من أجل الترويج “لأعمالهم الخيرية”.

ووصلت جرأة البعض إلى توثيق هذه المساعدات بالصور و الفيديوهات ونشرها عبر ذات الصفحات، فيما قام البعض الآخر بتكليف مسؤول عن الإعلام لإرسال بلاغات خاصة بالمساهمات التي قام بتقديمها.

و رافق هذه التصرفات استنكار شديد من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء :” بالفعل مصائب قوم عند قوم فوائد، الناس ولات مكترحمش باغا البوز بأي طريقة”.

و أضاف شخص آخر:”للأسف بزاف ديال الناس كنا كنحترموهم، وفهاد المحنة بانوا على حقيقتهم، مكاين لا إنسانية لا والو”.

وجدير بالذكر أن التصرفات المشينة لبعض المشاهير الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمكن أن تبخس مجهودات العديد من الفنانين و المؤثرين الذين كان لهم الفضل في جميع ملايين التبرعات و المساهمات، فضلا عن حرصهم الكبير على حفظ كرامة المتضررين من الزلزال.

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