زلزال الحوز: الطائفة اليهودية المغربية تترحم على أرواح الضحايا

هبة بريس

قامت الطائفة اليهودية المغربية مساء الأربعاء بالدار البيضاء، بتلاوة صلاة “الكاديش” على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب، يوم الجمعة الماضية، عدة أقاليم بالمملكة.

وفي كنيس بيت إيل، تضرع المصلون من الطائفة اليهودية بالدار البيضاء ومدن أخرى بالمغرب، إلى العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الزلزال المفجع بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وبأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وبالمناسبة، رفع المصلون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما توجه المصلون أيضا إلى العلي القدير بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.

وفي تصريح للصحافة، قال الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، سيرج بيرديغو، “نعتبر هذا المساء أننا فقدنا أشخاصا مقربين للغاية، حيث نريد أن نظهر هذا القرب الكبير الذي لدينا مع الشعب المغربي. فهم شعبنا وإخواننا”.

وأضاف “إنه بكثير من الألم ولكن أيضا بكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز، نشعر مثل جميع المغاربة، بشرف الانتماء لهذا الشعب الذي لديه هذا الالتزام القوي بالتضامن والتسامح والصداقة والرحمة”.

وتابع أنه خلال هذه الفاجعة، يرغب اليهود المغاربة، وهم جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، في المشاركة في هذا الزخم التضامني المتميز، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للتخفيف من معاناة المنكوبين والذين فقدوا كل شيء.

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