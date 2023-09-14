بمساعدة أبناء المنطقة.. استمرار عملية تزويد ساكنة “اغبار” باقليم الحوز بالمساعدات

2023-09-14 / 14:05
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هبة بريس

تواصل السلطات العمومية بمختلف عناصرها، جهودها لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب ليلة الجمعة -السبت.

 وتعمل المروحيات العسكرية، باستمرار، على تأمين عملية تزويد ساكنة منطقة أغبار بإقليم الحوز بالمساعدات اللازمة “أغذية، ألبسة، أفرشة، خيام..”

وانخرط عدد من أبناء المنطقة، في عملية توزيع المساعدات على أبناء الدواوير المتضررة من الزلزال المدمر.

هذا وتبذل عناصر السلطات العمومية، قصارى جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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