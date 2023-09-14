طنجة.. الأمن يتدخل لتحرير طفل ربطه والده بسلاسل حديدية

2023-09-14 / 13:47
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هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت مصالح ولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 43 سنة، والذي يشتبه في تورطه في إساءة معاملة ابنه القاصر وتعريضه للعنف.

وكانت عناصر الأمن العمومي بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة قد أوقفت المشتبه فيه متلبسا بربط ابنه القاصر البالغ من العمر 8 سنوات، بواسطة سلسلة حديدية حول عنقه، وذلك بدعوى الحد من حركيته المفرطة.

وقد تم إيداع الأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة ، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم نقل الطفل الضحية للمستشفى لاخضاعه لخبرة طبية.

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