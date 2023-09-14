عرقلة حركة السير واستغلال الأطفال.. “مؤثرون” يغضبون المغاربة
لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، سوى حول سلوكيات وتصرفات بعض “المؤثرين” و”تجار المآسي” الذين استغلوا هذه الظرفية العصيبة لرفع حساباتهم “الافتراضية” وتحقيق أرباح كبيرة بمواقع “يوتيب” و”تيك توك”.
عدد من “المؤثرين” من “أصحاب روتيني اليومي” و”أشباه الفنانين” الذين أطلقوا حملات لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال الذي شهدته مناطق في المغرب ليلة الجمعة السبت، وأصروا على مرافقة هذه المساعدات لنشر صور وفيديوهات بالعشرات وحصد آلاف اللايكات والاشتراكات.
عدد من المؤثرين، الذين رافقوا شاحنات المساعدات، بعشرات السيارات التي عرقلت حركة السير بالمنطقة المنكوبة، وصعبت على السلطات العمومية مواصلة عمليات الإنقاذ ونقل المصابين والجرحى بسيارات الإسعاف.
عدد من المؤثرين، الذين انتقلوا إلى المناطق المنكوبة بمساعدات غذائية، وفضلوا البقاء بالمكان، لأيام، والتقاط ونشر أكبر عدد من الفيديوهات بكافة حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
عدد من المؤثرين الذين سمحوا لأنفسهم بالتشهير بضحايا الزلزال وإهانة كرامتهم، وتصويرهم واستغلال أطفالهم وشيوخهم وإحراجهم وارغامهم على توجيه التحايا لمتابعيهم دون حسيب أو رقيب.
عدد من المؤثرين، الذين لم يكتفوا فقط بتصوير المساعدات المتوجهة صوب المناطق المتضررة، ولم يكتفوا بانتقال فردين أو ثلاثة معها وتعمدوا الانتقال جماعة بسياراتهم الى عين المكان، معرقلين حركة السير ومعرضين أنفسهم والضحايا للخطر.
عدد من المؤثرين، الذين استغلوا المأساة لقضاء عطلة “ترفيهية” مطولة بالمكان، وتنافسوا على اختيار أكثر المناطق دمارا للصعود فوق جثت الضحايا والقيام “بشوتينغ” مؤثر لنشر صورهم بحساباتهم وكسب أكبر عدد من تعاطف و”لايكات” المتابعين.
عدد من المؤثرين، الذين وجب على السلطات المعنية التدخل لوضع حد لسلوكياتهم وتجاوزاتهم التي تسيء للمعدن الطيب والأصيل للمغاربة، وتعرقل حركة السير وعمل فرق الإنقاذ، وتؤثر سلبا على نفسية ومستقبل ضحايا هذا الزلزال المدمر.
13 تعليقات
اين انت اخنوش لم تهتم باي شيء
لماذا لم توضع قانون بعدم تصوير المنكوبين في استغلالهم من طرف جياع اليوتوبر
كذلك اخنوش ذبابه الالكتروني مات
اخنوش ارحل
النحس نزل على المغاربة بوجودك في الحكومة
لم تفعل اي شيء في الزلزال
لم تتدخل لانك مشغول بربحك في بنزين نقل المساعدات الى المتضررين
ارحل يا وجه النحس والهم
العيب ليس فيهم بل فينا نحن نحن من يفتح اليوتوب طول النهار وهو جالس في المقهى يحتسي كأس من القهوة منذ الصباح حتى الزوال مستفيدا من الوايفاي بالمجان وتلك التي يخرج زوجها إلى العمل مستغلة بطبيعة الحال الأنترنت المنزلي الذي بين قوسين أقنعت زوجها أن يُدخله للمنزل ليستفيد الأطفال منه خلال التعليم عن بعد، كل ذلك مع التخلف وقلة مايدار ساهموا في تعمار الجيب لتلك الحتالة اليوتوبية اللي جاياها الفلوس بادرة وتبيع وتشتري في مآسي هذا الشعب لذلك العيب فينا نحن وليس فيهم الكل تجده طيلة النهار مكوانسي أمام شاشة الهاتف حتى العامل تراه وهو يعمل ناصبا هاتفه النقال أمام عينيه لايسأم طيلة النهار مصيبة حلت بهته الأمة من منا يقرأ ولو نصف حزب فاليوم من المصحف الشريف زمن وأي زمان الله يدينا فالضو ومايورينا عجب
يجب تحريك المتابعة القضائية من طرف النيابة العامة لكل من سولت له نفسه تصوير ملامح أطفال و رجال و نساء زلزال الحوز الأبرياء.
أنا ضد فكرة استغلال الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم والمحرومين من عائلتهم ما كفايا ماهم فيه من حرمان يجب على السلطات الأمنية أن تتدخل لوقف هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الأطفال الأبرياء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الزلزال دمر منازلهم واهاليهم وأنتم تدمرون حياتهم وصحتهم في استغلالكم لهم والله هذآ حرام في حق الأطفال الصغار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
أين هي جمعية حقوق الطفل من أجل حماية الأطفال الأبرياء من الاستغلال حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا من أجل حماية الأطفال الأبرياء والتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والابتزازات والاستغلال ما كفايا الحالة النفسية والاضطرابات العصبية التى عاشها هؤلاء الأطفال الصغار خلال فترة الزلازل.
العيب ليس في عرقلة السير وإنما العيب في الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم ، هناك حلول مناسبة لتصل المساعدات الإنسانية بدون مجهود وهي المرواحيات أسهل طريقة..
والله ما نلاحظه في التواصل الاجتماعي من روتين يومي من أجل رفع المشاهدة فى التيكتوك واليوتوب وحسبنا آلله ونعم الوكيل في هؤلاء الشباب الذين لا مشغل لهم سوى هذه المواقع الاجتماعية وخاصة استغلوا الظرفية التي حلت بالحوز ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بالفعل صعوبات وعرقلات في السير من أجل الوصول إلى المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال ولكن للاسف الشديد هذآ دليل على أن الحكومة اهملت هذه الدواور كأنها ليست موجودة في خريطتنا المغربية يا اسفتاه أين هي المسؤولية الاجتماعية من أجل توفير لهم الطرقات وتسهيل لهم مصاعب الحياة ..
أين ذهبت وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك من قبل أن تقع الواقعة ، للأسف الشديد الكل يرمي المسؤولية على الآخر وهذا هو المغرب ولا تستغرب..
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه باستغلال الأطفال الأبرياء في هذه المحنة وكذلك من قام بسلوكات تضر المواطنين… لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هؤلاء عديمون الضمير يستغلون الفرص من أجل رفع المشاهدة وحسبنا الله ونعم الوكيل.