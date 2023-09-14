عرقلة حركة السير واستغلال الأطفال.. “مؤثرون” يغضبون المغاربة

هبة بريس - لبنى أبروك

لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، سوى حول سلوكيات وتصرفات بعض “المؤثرين” و”تجار المآسي” الذين استغلوا هذه الظرفية العصيبة لرفع حساباتهم “الافتراضية” وتحقيق أرباح كبيرة بمواقع “يوتيب” و”تيك توك”.

عدد من “المؤثرين” من “أصحاب روتيني اليومي” و”أشباه الفنانين” الذين أطلقوا حملات لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال الذي شهدته مناطق في المغرب ليلة الجمعة السبت، وأصروا على مرافقة هذه المساعدات لنشر صور وفيديوهات بالعشرات وحصد آلاف اللايكات والاشتراكات.

عدد من المؤثرين، الذين رافقوا شاحنات المساعدات، بعشرات السيارات التي عرقلت حركة السير بالمنطقة المنكوبة، وصعبت على السلطات العمومية مواصلة عمليات الإنقاذ ونقل المصابين والجرحى بسيارات الإسعاف.

عدد من المؤثرين، الذين انتقلوا إلى المناطق المنكوبة بمساعدات غذائية، وفضلوا البقاء بالمكان، لأيام، والتقاط ونشر أكبر عدد من الفيديوهات بكافة حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

عدد من المؤثرين الذين سمحوا لأنفسهم بالتشهير بضحايا الزلزال وإهانة كرامتهم، وتصويرهم واستغلال أطفالهم وشيوخهم وإحراجهم وارغامهم على توجيه التحايا لمتابعيهم دون حسيب أو رقيب.

عدد من المؤثرين، الذين لم يكتفوا فقط بتصوير المساعدات المتوجهة صوب المناطق المتضررة، ولم يكتفوا بانتقال فردين أو ثلاثة معها وتعمدوا الانتقال جماعة بسياراتهم الى عين المكان، معرقلين حركة السير ومعرضين أنفسهم والضحايا للخطر.

عدد من المؤثرين، الذين استغلوا المأساة لقضاء عطلة “ترفيهية” مطولة بالمكان، وتنافسوا على اختيار أكثر المناطق دمارا للصعود فوق جثت الضحايا والقيام “بشوتينغ” مؤثر لنشر صورهم بحساباتهم وكسب أكبر عدد من تعاطف و”لايكات” المتابعين.

عدد من المؤثرين، الذين وجب على السلطات المعنية التدخل لوضع حد لسلوكياتهم وتجاوزاتهم التي تسيء للمعدن الطيب والأصيل للمغاربة، وتعرقل حركة السير وعمل فرق الإنقاذ، وتؤثر سلبا على نفسية ومستقبل ضحايا هذا الزلزال المدمر.

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