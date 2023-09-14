بركان .. منظمة بدر للأشخاص ذوي الإعاقة تساهم في صندوق الدعم

هبة بريس - وجدة

على إثر فاجعة الزلزال التي ألمت ببلادنا، وما خلفته من خسائر شملت العديد من الجهات وأصبحت جماعات ودواوير قروية منكوبة.

بادرت منظمة بدر للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل ببركان بالقيام بحملة جمع التبرعات لضحايا المناطق المنكوبة من منخرطاتها ومنخرطيها وأسرهم في جو من روح التضامن والتكافل والحس الوطني من طرف أطفال ذوي الإعاقة.

وصرحت نادية عطية رئيسة منظمة بدر للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل ببركان ورئيسة الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب لموقع “هبة بريس”، بأنها بإسمها وبإسم منخرطيها وأطرها ومستخدميها، تتقدم بالتعازي الحارة وأصدق المساواة لصاحب الجلالة نصره الله و لأسر ضحايا الزلزال، كما تشيد ببلاغ الديوان الملكي، وما أسبغته الرعاية الملكية السامية من إجراءات عملية لإنقاذ الضحايا والممتلكات وتقديم المساعدة الاجتماعيةو إعادة الإسكان.

وأضافت، وتجسيدا لقيم التضامن الوطني وانخراطا في الجهود الرامية إلى تجاوز هذه المحنة، بادرت منظمة بدر يوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، بتنظيم قافلة لمساعدات عينية لفائدة أسر ضحايا الزلزال، وذلك بتنسيق مباشر مع السلطات المعنية مرفوقة بطاقم طبي في اتجاه المناطق المتضررة.

كما أكدت، بأن منظمة بدر للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل ببركان، قررت بالمساهمة المالية في الصندوق الخاص رقم 126 بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

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