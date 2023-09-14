تداعيات الزالزل.. مديرية التعليم بسطات تطلق حملات للدعم النفسي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع فاجعة زلزال إقليم الحوز وما خلفته من خسائر بشرية ومادية ونفسية في صفوف الضحايا والناجين، وما أعقب ذلك من تأثيرات مباشرة على نفوس الناشئة من تلامذة المؤسسات التعليمية، دعت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، إلى تنظيم حملات وورشات تحسيسية لفائدة التلميذات والتلاميذ بتأطير من المجلس العلمي.

وأضافت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات من خلال مذكرة لها وجههتها إلى رؤساء المؤسسات التعليمية، ان الخطوة تروم تعزيز ترسيخ قيم التكافل والتآزر لدى المتعلمات والمتعلمين، على إثر الهزة الأرضية التي عرفتها بلادنا، واعتبارا للجانب الاجتماعي والنفسي لديهم، داعية إلى تيسيير مهمة أعضاء المجلس العلمي وتوفير الظروف الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة.

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