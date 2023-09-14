جمعية نادي الفنانين المغاربة تنظم قافلة تضامنية إلى المناطق المتضررة من الزلزال

2023-09-14 / 12:20
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت جمعية نادي الفنانين المغاربة عن تنظيم قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

ودعت الجمعية ذاتها عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه جميع منخرطيها للمشاركة في هذا العمل الإنساني، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة.

ودعت الجمعية إلى التوجه لنقطة “التجميع”،في إشارة منها أن القافلة ستنطلق فجر الجمعة 15 شتنبر نحو الجماعة القروية ايت تمليل دوار توففین عمالة دمنات جهة تادلة أزيلال بني ملال.

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