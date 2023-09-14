نادي المحامين ومؤسسة عطاء ترصدان محاولات استغلال ضحايا زلزال الحوز
في اطار جهودهما الرامية الى حماية و مواكبة ضحايا زلزال الحوز، أسس نادي المحامين بالمغرب بشراكة مع مؤسسة عطاء خلية تتكلف بتجميع المعطيات حول المخالفات قانونية التي ترقى بعضها الى جرائم تخص بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات و الأموال الموجهة الى ضحايا الزلزال و محاولات النصب و الاحتيال بالإضافة الى محاولات استغلال القاصرين.
وستقوم مؤسسة عطاء بتلقي الشهادات و رصد الخروقات بحكم تواجدها بإقليم الحوز و سيقوم فريق من المحامين بدراسة الملفات قانونيا و مواكبة الضحايا عند وضعهم شكايات في مواجهة المعتدين.
ووضع نادي المحامين بالمغرب رقما هاتفيا رهن إشارة الضحايا لتلقي شهاداتهم التي يجب أن ترسل معززة بدلائل و أرقام الشهود على أن يقوم أعضاء الجمعية بعد تجميع المعطيات برفع تقرير لمؤسسة النيابة العامة بخصوص هاته التجاوزات.
للاتصال و ارسال المعطيات عبر واتساب
الرقم الهاتفي : 0660859520
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تعليق واحد
هذه بادرة طيبة وعمل انساني واخلاقي محمود يشكر عليه نادي المحاماة بالمغرب الذي تبنى هذه المسؤولية المثلى في هذه الكارثة المؤلمة التي حلت ببلادنا ادعو الله لهم بالتوفيق وجزاهم الله خير الجزاء