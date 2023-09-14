نادي المحامين ومؤسسة عطاء ترصدان محاولات استغلال ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس - الرباط

في اطار جهودهما الرامية الى حماية و مواكبة ضحايا زلزال الحوز، أسس نادي المحامين بالمغرب بشراكة مع مؤسسة عطاء خلية تتكلف بتجميع المعطيات حول المخالفات قانونية التي ترقى بعضها الى جرائم تخص بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات و الأموال الموجهة الى ضحايا الزلزال و محاولات النصب و الاحتيال بالإضافة الى محاولات استغلال القاصرين.

وستقوم مؤسسة عطاء بتلقي الشهادات و رصد الخروقات بحكم تواجدها بإقليم الحوز و سيقوم فريق من المحامين بدراسة الملفات قانونيا و مواكبة الضحايا عند وضعهم شكايات في مواجهة المعتدين.

ووضع نادي المحامين بالمغرب رقما هاتفيا رهن إشارة الضحايا لتلقي شهاداتهم التي يجب أن ترسل معززة بدلائل و أرقام الشهود على أن يقوم أعضاء الجمعية بعد تجميع المعطيات برفع تقرير لمؤسسة النيابة العامة بخصوص هاته التجاوزات.

للاتصال و ارسال المعطيات عبر واتساب

الرقم الهاتفي : 0660859520

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